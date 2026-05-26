5月18日に「1411」が出ましたが、このところトリプルがよく出ています。・3月31日「4404」・4月6日「4111」・4月10日「0900」・5月5日「9998」2カ月ほどの間に5回も出たことになります。トリプルは、ボックスの当せん金が高額になる傾向があります。5月18日は10万円超とやや安めでしたが、3月31日は27万円超、4月10日は22万円超でした。思い切って狙ってみてはいかがでしょう。では、達人の遠藤秀さんから。「本命は