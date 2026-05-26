女優・戸田恵子が２４日夜、ブログを更新。ドラマ「ショムニ」シリーズで共演し、２００２年５月２４日、４０歳の若さで亡くなった俳優・伊藤俊人さんを偲ぶ会を開いたことを明かした。死因はくも膜下出血。突然すぎる別れだった。ブログで「夜は恒例ショムニ会。伊藤俊人くんの命日であります」と切りだし、「２４年経ちました。伊藤ちゃんは４０歳で逝っちゃったから生きてたら６４歳かぁ。」「今年の参加、伊藤ちゃんの奥さ