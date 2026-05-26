7連勝中のアルビレックス新潟ですが、5月24日はサポーターとの交流イベントを開きました。およそ3600人のサポーターが駆けつけた24日のデンカビッグスワンスタジアム。アルビレックス新潟の選手とサポーターが交流するイベントが開かれサイン会やハイタッチ会などで盛り上がりました。＜サイン会に参加した子ども＞「バウマンとシマブクと舞行龍です」「めっちゃいい匂いしました」リー