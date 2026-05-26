日本時間の5月26日に行われたメジャーリーグ、ドジャース対ロッキーズの試合で、始球式にフィギュアスケートペアを4月に現役引退した「りくりゅう」こと、三浦璃来さん(24)と木原龍一さん(33)が登場した。背中に「RIKU」背番号「6」と「RYUICHI」背番号「12」と書かれたドジャースのユニホームを身につけ、グラウンドに一礼をして2人一緒にマウンドへと向かった。木原さんは自身が大谷翔平選手のファンであることを公言しており、