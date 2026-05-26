お笑いコンビ「クワバタオハラ」くわばたりえ（50）が26日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。地元・大阪のオススメスポットを紹介した。同番組では「関西ナンバーワン県民性＆絶品グルメ＆地元愛バトル」として、大阪代表・くわばた、京都代表「ブラックマヨネーズ」小杉竜一、兵庫代表「Aぇ! group」末澤誠也が集結した。そして“地元の絶景スポット”として、くわばたは飛行機撮影の聖地