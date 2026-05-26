新型「ノア」発売に反響あり！トヨタのミドルサイズ3列ミニバン「ノア」が一部改良を受け、2026年5月6日に新たなモデルが発売されました。現行型となる4代目ノアは、全長4695mm×全幅1730mmという街中でも扱いやすいボディサイズが特徴。2850mmのホイールベースを活かした広々とした室内空間を備えており、7人から8人での移動を快適にサポートします。【画像】超カッコいい！ これが「新型ノア」です！（30枚以上）今回の改