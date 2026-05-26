伊勢志摩サミットから5月26日で10年。三重県の一見知事は26日の会見で、サミットの観光への効果などを振り返りました。 【写真を見る】伊勢志摩サミットから10年 三重・一見知事｢三重県の良さを、再度この機会に発信したい｣ 直接的な経済効果だけで約1070億円生み出す 伊勢志摩サミットは、2016年5月26日から2日間、志摩市の賢島で開かれ、伊勢志摩地域が国内外で注目されたほか、直接的な経済効果だけで約1070億円と大きな効果