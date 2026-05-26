それまで当たり前のようにあった番組が、テレビ欄から消える。放送終了の理由は人気低迷、メイン出演者の勇退、はたまたトラブル、そして時代の流れとさまざま。終わった番組を惜しむ声は、その番組がいかに人々の日常に根を張っていたかの証でもある。10代から80代の1000人に聞いた「終わってほしくなかった番組」は何ですか？【結果一覧】「終わってほしくなかった番組」1位は“喪失感がすごい”長寿番組「平成を代表するお笑