21日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した辻発彦氏と齊藤明雄氏が西武・平良海馬について言及した。辻氏は「本当に抑えをやっていた人間ですから、簡単に四球を出すこともありますけど、やっぱり器用ですし、変化球も色々投げられて、球も速い。度胸がいいですよ」と評価。齊藤氏は「球種も豊富なんですけど、1回経験したことによって投げ方がカウントの取り方、打ち取り方が変わってきたかなと。