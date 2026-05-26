日本テレビ系「ZIP！」（月〜金曜午前5時50分）は26日の放送で、巨人の阿部慎之助監督（47）が前日25日に暴行の疑いで現行犯逮捕され、その後に釈放されたニュースをトップで伝えた。冒頭の情報コーナーが終わった午前6時のニュースコーナーの最初、水卜麻美アナウンサーが「まずはこちらのニュースからお伝えします」と切り出し、『プロ野球巨人の阿部慎之助監督が、東京・渋谷区の自宅で長女に暴行を加えたとして、昨日警視庁に