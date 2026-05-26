日本テレビ系「ZIP！」（月〜金曜午前5時50分）は26日の放送で、巨人の阿部慎之助監督（47）が前日25日に暴行の疑いで現行犯逮捕され、その後に釈放されたニュースをトップで伝えた。

冒頭の情報コーナーが終わった午前6時のニュースコーナーの最初、水卜麻美アナウンサーが「まずはこちらのニュースからお伝えします」と切り出し、『プロ野球巨人の阿部慎之助監督が、東京・渋谷区の自宅で長女に暴行を加えたとして、昨日警視庁に現行犯逮捕され、その後、釈放されました」と伝えた。

水卜アナは、阿部監督が18歳の長女の胸ぐらをつかみ、押し倒すなどの暴行を加えた疑いを持たれていることや、阿部監督の家族が児童相談所に相談をしたことなども説明。「阿部監督は当時飲酒した状態で、調べに対し『姉妹でケンカしているところを静かにしろといったら、娘が言い返してカッとなった』などと供述し、容疑を認めているということです」と読み上げた。

26日未明に釈放され、今後は任意で捜査が続けられる見通しであることや、巨人の国松徹球団社長のコメント、今後は橋上秀樹コーチが監督代行を務めることなども伝えた。

午前7時前のニュースコーナーでも、阿部監督の逮捕・釈放を最初に報じた。

前日には日本テレビ系「news zero」（午後11時）でもトップニュースで報道していた。