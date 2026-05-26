地元の企業に勤める30代の会社員Aさんは、会社まで自転車で通勤しています。骨伝導タイプのイヤホンをつけて、お気に入りの音楽を聴きながら走るのが日課です。【動画】片側1車線道路「自転車を1m空けて追い越せず」→パトカー先頭に100m級渋滞改正道路交通法に疑問の声そんなある日、いつも通っている交差点で一時停止した時に、眉間にしわを寄せてこちらを見ているサラリーマンらしき男性と目が合いました。彼はAさんに向かっ