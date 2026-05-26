先日、第2子の誕生を発表したEXITのりんたろー。さんですが、2024年末に仕事と初めての育児で自分を追い込みすぎて、「入院しなければ死ぬ」と、ドクターストップがかかった過去があります。「頑張らなきゃという気持ちは美談じゃなくて借金だった。膨らんで戻れない状況になりかねない」とかつての反省を口にします。 【未公開写真】ドクターストップで休業していた当時と第2子誕生で大号泣する瞬間（全10枚）