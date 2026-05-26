俳優の比嘉愛未が、7月よりスタートの日本テレビ系ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』（毎週水曜後10：00〜）で主演を務めることが発表された。日本テレビ系GP帯でのドラマ初主演となる比嘉は、赤ちゃんの“産声（ファーストクライ）”を聞くために全力で奮闘する産婦人科医・光井明希を演じる。【写真】ノースリーブ姿で…微笑みをみせる比嘉愛未舞台は、日本屈指のセレブ病院・聖フィオナ病院。少子化、医師不足、