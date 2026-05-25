【仕事の“質”を上げるビジネスギア最適解】PCや商談用の書類、さらに着替えも必要な出張は、選ぶバッグでパッケージや移動時のストレスに差が出る。だからこそ、見栄えよく機能性に優れたスーツケース＆バッグで出張を快適に！＊＊＊「働き方が多様化し、仕事とプライベートの境目がなくなってきたことで、ビジネス専用というよりは、普段使いやちょっとした旅行にもそのまま使える、多機能で汎用性の高いバッグが選ばれ