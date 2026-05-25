嵐が活動を終了するまで、残り1週間を切った。5月31日のラストライブが近づくにつれて“5人”での姿が見られなくなることを惜しむ声が相次いでいる。【写真】「嵐のコンサートは日本で一番」5人のバックで踊った元Jr.たち長年“国民的アイドルグループ”として輝き続けてきた嵐。その背中を間近で見てきたのが、コンサートにバックダンサーとして同行してきたJr.たちである。「ラストツアーの『We are ARASHI』にも、ACEesをは