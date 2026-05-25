シカゴ・カブス公式Instagramは5月19日に投稿を更新し、カブスの鈴木誠也（31）とシカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆（26）が、グラウンド上で談笑する動画を公開した。投稿では「Reunited and it feels so good」と添え、久々に顔を合わせた2人が、髪型や打球方向をめぐってテンポよく言葉を交わす様子を紹介している。 【画像】ウィル・アイアトン、“美人姉”と行きつけの和食店公開「お姉さん今日もお綺麗」「ほのぼの