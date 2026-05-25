日常生活を送っていて、友人や同僚から突然「なんか面白いことやってよ」と無茶振りされ、困った経験はないでしょうか。B.B軍曹さんが投稿した作品『ピンチを脱する非常識な一言』は、そんな無茶振りへの向き合い方をユーモアたっぷりに描き注目を集めています。【漫画】『ピンチを脱する非常識な一言』（全編を読む）それは、とある飲み会の席でのこと。突然「なんか面白いことしてよ」と振られた作者は、どう返せばいいのか悩ん