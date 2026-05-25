アメリカでいま、「Date-flation（デート・フレーション）」という言葉が広がり始めている。インフレ（Inflation）とデート（Date）を掛け合わせた造語で、「恋愛するにも金がかかりすぎる」という若者たちの嘆きを表す言葉だ。「恋愛は贅沢品」恋愛が“節約対象”に発端となったのは、BMOファイナンシャル・グループ が公表した調査だった。それによると、アメリカでデート1回にかかる平均費用は189ドル＝日本円で約3万円だ