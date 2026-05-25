6月5日午後6時よりABEMA限定で配信される『東出昌大の野営デトックス』（朝日放送テレビ制作）のオリジナルエピソード#5、#6のゲストとして、編集者・実業家の箕輪厚介と戦場カメラマンの渡部陽一が出演することが発表された。【写真】驚きの表情…異色の組み合わせで一泊二日を過ごした箕輪厚介、渡部陽一編集者、戦場カメラマン、俳優それぞれ異なるジャンルで活躍する3人だが、“何かを伝える”“表現する”ことを仕事にし