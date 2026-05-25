編集者・箕輪厚介＆戦場カメラマン・渡部陽一、東出昌大と一泊二日の野営生活でトーク「生きるとは？」 東出の狩猟にも完全密着
6月5日午後6時よりABEMA限定で配信される『東出昌大の野営デトックス』（朝日放送テレビ制作）のオリジナルエピソード#5、#6のゲストとして、編集者・実業家の箕輪厚介と戦場カメラマンの渡部陽一が出演することが発表された。
【写真】驚きの表情…異色の組み合わせで一泊二日を過ごした箕輪厚介、渡部陽一
編集者、戦場カメラマン、俳優それぞれ異なるジャンルで活躍する3人だが、“何かを伝える”“表現する”ことを仕事にしてきたという共通点も。さらに、東出と渡部は今回が初対面となり、大自然の中で初めて交わる3人が何を語り合うのかに注目が集まる。
ロケ当日は、あいにくの雨予報。遭難する危険性を考慮し、入山を断念せざるを得ない状況に…。自然を相手にしたイレギュラーな一泊二日の野営生活の中で、3人は何に気づき、何を感じるのか。
そして今回、番組内では、東出の狩猟にも完全密着。その行方は…。命と向き合う一泊二日。トークテーマは3人の人生観、死生観、そして「生きるとは？」 という深い内容にまで及ぶ。
同番組は、5年前から都会の喧騒を離れ、山奥に移住した東出が、厳しい都会を生きる芸能人を自身の野営地に招き入れ、共に一泊二日の野営生活を行う番組。野営地を目指し、険しい山道を数時間かけて登った先に広がる絶景、そして野宿で夜を明かすリアルな野営生活の一部始終を映し出し、大自然の中で、ゲストのメンタルデトックスを目指す「野営ヒューマンドキュメント」。
【写真】驚きの表情…異色の組み合わせで一泊二日を過ごした箕輪厚介、渡部陽一
編集者、戦場カメラマン、俳優それぞれ異なるジャンルで活躍する3人だが、“何かを伝える”“表現する”ことを仕事にしてきたという共通点も。さらに、東出と渡部は今回が初対面となり、大自然の中で初めて交わる3人が何を語り合うのかに注目が集まる。
そして今回、番組内では、東出の狩猟にも完全密着。その行方は…。命と向き合う一泊二日。トークテーマは3人の人生観、死生観、そして「生きるとは？」 という深い内容にまで及ぶ。
同番組は、5年前から都会の喧騒を離れ、山奥に移住した東出が、厳しい都会を生きる芸能人を自身の野営地に招き入れ、共に一泊二日の野営生活を行う番組。野営地を目指し、険しい山道を数時間かけて登った先に広がる絶景、そして野宿で夜を明かすリアルな野営生活の一部始終を映し出し、大自然の中で、ゲストのメンタルデトックスを目指す「野営ヒューマンドキュメント」。