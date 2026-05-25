ポプラ社が公式SNSでデコピンの3歳誕生日を祝福ドジャース・大谷翔平投手の愛犬であるデコピンが3歳の誕生日を迎え、絵本を出版したポプラ社から特製の記念ボールが贈られた。大谷は15日（日本時間16日）に自身のインスタグラムを更新し、「3歳」と綴って愛犬の誕生日を祝福した。「HAPPY BIRTHDAY」と装飾された部屋でケーキの前に座る写真など、計7つの写真や動画を投稿。特製ケーキをパクパクと食べる愛らしい姿も添えられ