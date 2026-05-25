26日、薩摩地方は雲が広がり、夜から雨が降り出す見込みで、日中も一時的な雨に注意が必要です。大隅地方も曇り空で、予報に雨マークがなくても雨が降る可能性があります。種子島・屋久島地方は各地で雨の一日となり、夜は雷を伴って雨脚が強まる所があるでしょう。奄美地方は午前中を中心に雨が降り、その後は雨が止んでおおむね曇りとなる見込みです。28日午後から、防災気象情報の運用が変更され、名称に危険度を示す