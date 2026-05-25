25日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年6月限は前週末清算値比8ポイント安の1793.5ポイントで取引を終えた。出来高は151枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1799.66ポイントに対しては6.16ポイント安。 株探ニュース