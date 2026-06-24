モデルプレス＝2026/06/24】株式会社STARTO ENTERTAINMENTが6月24日、公式サイトにて所属タレントへの誹謗中傷に対する、法的対応の進捗を報告した。【写真】STARTO社カウコン、73人豪華総出演 3年ぶり開催◆STARTO社、“誹謗中傷”法的対応の進捗報告公式サイトでは「当社タレントへの誹謗中傷に対する法的対応の進捗について」と題し、法的対応の進捗を伝えた。「2024年以降、契約タレントに対するインターネット上の誹謗中傷