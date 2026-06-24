米政府が先端的なＡＩ（人工知能）モデルの利用を国家レベルで管理する新たな体制構築を検討し、先進７か国（Ｇ７）各国に参加を呼びかけたことがわかった。Ｇ７をはじめとする民主主義陣営で先端ＡＩを利用する体制を整えてサイバー防御を強化し、中国などに対抗する狙いがありそうだ。関係者によると、今月１７日にフランス東部エビアンで開かれたＧ７首脳らと各国を代表するＡＩ企業トップらによる昼食会で、米国のベッセン