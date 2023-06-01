【時をかける少女 4Kリバイバル】 7月3日 上映開始 全国劇場にて アニメ「時をかける少女 4Kリバイバル」が、7月3日より上映開始となる。 本作は、「サマー・ウォーズ」や「バケモノの子」などで知られる細田守監督によるアニメ作品。筒井康隆氏の原作をもとに、「タイムリープ」の力に目覚めた少女のひと夏の青春物語が描かれている。 公開から20年ぶ