2026W杯、グループL第2節イングランド代表対ガーナ代表の一戦は0-0のスコアレスドローに終わった。優勝候補の一角であるイングランドは初戦クロアチアと対戦し、4-2と快勝を収めた。続くガーナ戦でもゴールショーに期待が集まったが、まさかの沈黙。19本のシュートを記録しながらも、オンターゲットはわずか4本。ゴール前での精度に課題が残るゲームとなった。そんなイングランドの攻撃を耐え見事勝ち点1を獲得したガーナだが、母