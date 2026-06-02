三菱電機は、新たな中期経営戦略を発表した。2030年度の財務目標として、売上高は年平均成長率で3〜5%、調整後営業利益率は12%以上（2025年度実績8.5%）、ROEは12%（同9.7%）を掲げた。三菱電機の新中期経営戦略、2030年度の財務目標また、「スマートエナジー」、「オートメーション」、「ディフェンス＆スペース」を中核領域と位置づけたほか、これらの3領域に関連する事業のうち、Serendieを中核としたソリューション事業と、コ