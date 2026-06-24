男子日本代表は24日（水）、ネーションズリーグ（VNL）2026男子の予選ラウンドでセルビア代表にセットカウント3-1で勝利した。先発出場したアウトサイドヒッターの髙橋藍が『U-NEXT』のインタビューで試合を振り返った。 現地は気温38度とコンディション調整が難しい中で始まった予選ラウンド第2週フランスラウンドの初戦。その中でも髙橋はチーム最多22得点を挙げ、存在感を示し