レアル・マドリードが、保有権を半分所持するコモのアルゼンチン代表MFニコ・パスの復帰を望んでいるようだ。レアル・マドリード下部組織出身のニコ・パスは2023年11月にトップチームデビュー。2024年夏にコモに加わると、卓越したボールコントロールや、高水準な左足のキックを武器に今季はセリエA35試合に出場して12ゴール7アシストを記録し、リーグ最優秀MFに輝いていた。そんなニコ・パスに関して、レアルは今夏に900万ユーロ