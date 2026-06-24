北中米ワールドカップを戦う日本代表は24日、アメリカ・ダラスの大学施設でグループリーグ第3戦スウェーデン戦(25日、ダラス)の前日練習を行った。冒頭約15分間が報道陣に公開され、左膝負傷で帯同外のMF久保建英(ソシエダ)を除いた25人が参加した。日本代表は23日午前にベースキャンプ地のナッシュビルで練習を行い、同日夕にダラス入り。初戦オランダ戦(△2-2)の開催都市に帰ってきた。アメリカ南部のダラスはナッシュビル