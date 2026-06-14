『WEST.』の中間淳太が台湾でファンミーティング『WEST.』の中間淳太（38）が、７月12日に台湾でファンミーティング『黄・fan・fun Meeting - Junta & 愛TAIWAN - in Taipei』を行うと発表。チケット購入者のうち、一部の来場者は中間と「ツーショット写真」が撮影できると判明し、驚きの声が上がっている。台湾人の父と、日本人の母を持ち、幼少期の６年間は台湾で生活していたという中間。今回は縁のある土地での単独ファン