元日本代表ＭＦの稲本潤一さんが、２４日放送の日本テレビ系特番「緊急特番！ＦＩＦＡワールドカップ熱戦の舞台裏を生放送ですべて見せます」（午後９時）に生出演。日本時間２６日に行われるスウェーデン戦における日本代表のキーマンを指名した。スウェーデン戦の攻撃のキーマンを聞かれた稲本さんは「やはり上田（綺世）選手じゃないですか」とチュニジア戦２ゴール１アシストの大暴れを見せたＦＷを指名。「得点を取って