日本代表は25日、キリンチャレンジカップ2026 アイスランド代表戦に向け、千葉県内で始動した。初日の練習には早川友基、大迫敬介、長友佑都、吉田麻也、渡辺剛、瀬古歩夢、菅原由勢、小川航基、堂安律、上田綺世、中村敬斗、佐野海舟、鈴木唯人の13名が参加。また4月に電撃就任した中村俊輔コーチにとっては初練習となり、ピッチ上で長友らと会話をかわすシーンもあった。Jリーグは明治安田Jリーグ百年構想リーグの地域リー