■I.米国株式市場●1.NYダウの推移1）6/18、NYダウ+72ドル高、51,564ドル2）6/19、祝日「奴隷解放記念日」（Juneteenth National Independence Day）のため【前回は】相場展望6月18日号日本株: 史上最大スペースXのIPO後、NYダウやっと下落・日経は上昇米国株: 自称「交渉の達人」トランプ氏、結局はイランに翻弄され屈した●2.米国株: スペースXの株価、ついに6/17下落⇒今後の株価推移と波及に注目1）スペースXの株価