中東情勢などを背景に、株式市場の不透明感が増している。そこで、今回は最新決算を踏まえた日本株の“現在地”について解説！ また、投資家からの人気が特に高い大型株20銘柄の投資判断を「買い」「強気」「中立」「弱気」「売り」の5段階で評価しているので、投資の参考にしてほしい！（ダイヤモンド・ザイ編集部）「ダイヤモンド・ザイ」2026年7月号の特集「最新決算で見抜いた！【爆上げ最強株】40銘柄」を基に再編集。データ