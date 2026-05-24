兵庫県たつの市新宮町の住宅で母親（74）と次女（52）が殺害された事件で、兵庫県警・たつの署捜査本部は5月24日、事件に関与した疑いが持たれている無職の男（42）について殺人容疑で逮捕状を取ったことが捜査関係者への取材でわかった。兵庫県警本部（神戸市中央区）容疑者の所在は不明。このため捜査本部は同日、公開捜査に踏み切り、全国に指名手配した。容疑はこのうち次女殺害に対するもの。住宅内では、2人の財布（