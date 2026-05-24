バレーボール・SVリーグ女子で優勝したSAGA久光スプリングスが、24日、ホームタウンの佐賀県鳥栖市で祝賀パレードを行いました。■栄 絵里香キャプテン「優勝して鳥栖に帰ってくることができました！」■中田久美ヘッドコーチ「見事優勝という形で皆さんに報告できたことを本当に喜んで、うれしく思います。」SVリーグ女子のSAGA久光スプリングスは、Vリーグ時代を合わせると4シ&