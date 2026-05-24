5月24日、横浜アリーナで行われた「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2025-26」GAME2において、長崎ヴェルカのイ ヒョンジュンがBリーグ史にその名を刻む金字塔を打ち立てた。 琉球ゴールデンキングスとの第2戦、長崎の得点源であるヒョンジュンは、卓越したシュート精度で歴史を塗り替えた。この試合でフリースロー8本を積み上げた結果、今シーズンのチャンピオンシップ