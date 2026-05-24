5月23日、女優の白石聖が7月期放送日曜ドラマ『一次元の挿し木』（日本テレビ系）でメインキャスト役として登場することがわかった。好評だったNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK）出演後、初のドラマ出演とあり、注目されている。「白石さんもInstagramのストーリーズで、ヒロイン・石見崎唯役で出演することを報告しています。白石さんが演じるのは、Hey! Say! JUMP・山田涼介さんが主演を務める主人公・七瀬悠が所属する研