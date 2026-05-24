“超オーバースペック”なホンダ「リトルカブ」カスタムモンキーミーティング運営事務局は、2026年5月16日に東京サマーランド 第2駐車場Aエリア・特設会場で「第18回モンキーミーティング」を開催しました。同イベントには、ホンダ「モンキー」を主軸に「スーパーカブ」系横型エンジンを搭載した派生モデルやカスタム車両が550台以上集結。なかにはここで紹介するような、オーナーの愛情タップリのいい意味で“跡形もない”車