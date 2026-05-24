“超オーバースペック”なホンダ「リトルカブ」カスタム

モンキーミーティング運営事務局は、2026年5月16日に東京サマーランド 第2駐車場Aエリア・特設会場で「第18回モンキーミーティング」を開催しました。

同イベントには、ホンダ「モンキー」を主軸に「スーパーカブ」系横型エンジンを搭載した派生モデルやカスタム車両が550台以上集結。なかにはここで紹介するような、オーナーの愛情タップリのいい意味で“跡形もない”車両も見られました。

【画像】オーナーの手によりカスタムされたホンダ「リトルカブ」を画像で見る（15枚）

大型スーパースポーツモデルのような太いタイヤがインパクトを放つこのカスタムバイクは、ホンダ「リトルカブ」をベースにした一台で、金属加工業のプロであるオーナー自らが手を加えた車両です。

サイドカバーにあるように「過剰性能」を突き詰めたという同カスタムバイクですが、オーナーは過去にもリトルカブをベースに“過剰性能1号機”を製作しており、今回の車両は2号機にあたる車両となっています。

1号機はカブの姿をとどめつつ、ターボやリアのトリプルキャリパー化で過剰性能化されていましたが、2号機ではフロント190、リア200と大型スーパースポーツのリアタイヤほどの太さのタイヤをインストール。

さらに、1号機と同じく本来リアキャリアのある箇所にリンク式のリアサスペンションやエアサスを組み込むことで多大なインパクトを与えています。

また、リアには1号機を上回る4つのブレンボ製ブレーキキャリパー、フロントに2つのキャリパーを装備することで超オーバースペックな制動力を実現。

加えて、ハンドルとシートの間に取り回されたダウンドラフトのツインチョークキャブレターには、スロットル操作と連動するギミックを持つ可変式のファンネルも装備。

これだけの“過剰性能”な車体でありながら、エンジンは“あえて”ノーマルというギャップからオーナーの遊び心が垣間見えるでしょう。

1号機に続き、見頃な仕上がりの2号機を完成させたオーナーの技量だけに、“3号機”の登場にも期待したいところです。