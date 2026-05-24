[5.24 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第18節](Axis)※14:00開始主審:北沢倫章<出場メンバー>[ガイナーレ鳥取]先発GK 47 桃井玲DF 4 二階堂正哉DF 34 鄭翔英DF 42 金浦真樹MF 7 小澤秀充MF 15 木内達也MF 18 荒井涼MF 21 矢島慎也MF 27 本保奏希FW 10 三木直土FW 24 星景虎控えGK 1 寺沢優太DF 3 ヴァンイヤーデン・ショーンDF 14 河村匠DF 55 大嶋春樹DF 66 ムン・ミンMF 2 藤田一途MF 8 東條敦輝FW 9 篠田大輝FW 72 チャ・ウ