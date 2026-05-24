◇MLSロサンゼルス・ギャラクシー1―1ヒューストン・ダイナモ（2026年5月23日ディグニティ・ヘルス・スポーツパーク）ロサンゼルス・ギャラクシーはヒューストン・ダイナモと1―1のドローに終わった。親善試合アイスランド戦（5月31日・国立）に臨む日本代表に選出されたDF吉田麻也はベンチ入りしたものの出場せず。DF山根視来はスタメンで前半28分に先制点をアシストした。22年W杯カタール大会以来3年半ぶりの代表復帰