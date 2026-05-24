Ｆ１アストンマーティンがまたまた失態だ。開幕から歴史的な惨状が続くアストンマーティンは、前戦のマイアミ・グランプリ（ＧＰ）で今季初めて２台そろって完走し、ようやく好転の兆しを見せた。そして迎えたカナダＧＰだが、２３日（日本時間２４日）に行われたスプリントではランス・ストロールが１６位、フェルナンド・アロンソはトラブルが発生して唯一のリタイアとなってしまった。続く予選では、Ｑ１（１回目）でアロ