ロバーツ監督「3〜5回は球が良くなっていた。それは彼にも伝えた」【MLB】ドジャース 11ー3 ブルワーズ（日本時間24日・ミルウォーキー）ドジャースは23日（日本時間24日）、敵地ブルワーズ戦に11-3で快勝した。佐々木朗希投手が5回3失点で3勝目。打線も繋がり、レギュラーシーズン9連敗中だった難敵に勝利した。試合後、デーブ・ロバーツ監督は粘投を見せた佐々木を称えた。初回先頭のチョウリオに中越え二塁打とされ、続くト