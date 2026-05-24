◆米大リーグブルワーズ―ドジャース（２３日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ドジャースの大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、敵地・ブルワーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、１点リードの７回１死で迎えた４打席目に中前打を放ち、今季最長９戦連続安打とした。初回先頭の１打席目は見逃し三振に倒れた。先発のサイド左腕ガサーの投球に翻弄され、最後はカウント３