＜ブリヂストンレディス最終日◇24日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞54ホール短縮競技となった国内女子ツアーは最終ラウンドが進行中。桑木志帆が2番パー5（491ヤード）でアルバトロスを達成した。【写真】祝アルバトロス！ 桑木志帆が歓喜のバンザイ左ラフからの2打目は残り200ヤード。4番ユーティリティでグリーン手前バンカーをギリギリ越えてラフに落ちると、カップに向かって転が