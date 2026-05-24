食品や日用品の値上げが続くなかで、「値上げ前に買っておいたほうがよいのでは」と感じる人は多いでしょう。特に、日持ちする商品であれば、早めに買うことで家計の負担を抑えられるようにも思えます。 一方で、まとめ買いは保管場所や消費ペースを考えずに行うと、かえって無駄な出費につながることもあります。値上げ前の買い物では、商品ごとに向き不向きを見極めることが大切です。そこで本記事では、値上げ前に